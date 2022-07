Ako sa počas leta chladia prominenti? Z triku Marty Jandovej odpadnete: Len tá predstava je do smiechu!

Nakrúcanie obľúbenej šou Česko Slovensko má talent, ktorá sa onedlho vráti na televízne obrazovky, je v plnom prúde. Nielen účinkujúci, no aj moderátori a porotcovia tak momentálne trávia horúce dni na nakrúcaní a často sa doslova potia vo vlastnej koži. No kým Marta Jandová a Jakub Prachař majú recept na to, ako ostať svieži a neunavení, Jaro Slávik znáša letné horúčavy viac než ťažko. Svojej otvorenosti neostal nič dlžný a pocit po šestnástich hodinách na pľaci pomenoval viac než trefne!