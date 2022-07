Dopriala si vytúžený oddych. Zuzana Mauréry (53) patrí medzi naše najúspešnejšie herečky.

Hviezdi nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj vo filmoch či v seriáloch. No je tu leto a čas dovoleniek a aj umelkyňa konečne mohla na istý čas vypadnúť z pracovného kolotoča. Užíva si totižto slnko, more, pláž, a najmä dobré jedlo, ktoré na dovolenke rozhodne nesmie chýbať. A to, čo práve Mauréry podľa záberov nesmie chýbať, je štýlový slamený klobúk, ktorý jej nesmierne pristane.