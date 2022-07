Magda Vášáryová utrpela škaredý úraz: Neskutočné, ako zareagovala, stopku jej dal až chirurg!

Všetky plány idú bokom. Herečka a bývalá diplomatka a politička Magda Vášáryová (73) si začala užívať leto plnými dúškami.

Pred pár dňami sa s úsmevom na tvári ukázala hudobnom festivale Pohoda, odkiaľ sa presunula do svojej chalupy pri Banskej Štiavnici, v ktorej trávi množstvo času so svojimi milovanými vnučkami. A práve tam sa jej stal nepríjemný úraz! Nešťastne sa pošmykla a odniesla si to jej noha. Po dvoch dňoch v bolestiach zašla k chirurgovi, ktorý zistil, že má zlomený členok.

Takto si začiatok leta naozaj nepredstavovala. Magda Vášáryová je žena činu. Odpočinok si dopraje len málokedy, no teraz ho dostala príkazom, a to doslova, keď ju k „oddychu“ na gauči dohnala zlomenina nohy. „No ani nehovorte. Šmykla som sa v nedeľu večer pri jazere v Banskej Štiavnici. Tu sme s vnučkami v našom dome a veľa sa smejeme,“ prezradila Novému Času Magda, ktorá miluje pohyb a v poslednom čase nedá dopustiť na plávanie v prírodných vodách pod holým nebom.

Po hrozivom šmyknutí sa Vášáryová zaprela a na ubolenú nohu sa snažila nemyslieť, a to ešte celé dva dni po úraze. Ani bolesti, ktorými trpela, jej ťažkú hlavu nerobili a ignorovala ich. Myslela si, že nemôže ísť o nič vážne a nepríjemnosti prisudzovala vyvrtnutému členku a stále fungovala aj s nohou citlivou na dotyk.

„Čakala som, čo bude, keďže v Banskej Štiavnici chirurg pracoval najbližšie v stredu. Nejako som to prechodila,“ dodala Magda, ktorá odborníka vyhľadala až po viac ako 48 hodinách. Doktor ju však zaskočil. „V stredu mi nohu zröntgenovali a zistili, že mám jednoduchú zlomeninu vonkajšieho členka. Dva týždne by som na to nemala vôbec stúpiť. Tak, toto sa mi podarilo. Teraz mám celú nohu v sadre,“ dodala ubolená Magda, ktorá vôbec nečakala, že by to mohlo byť až také vážne.