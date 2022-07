To vážne? Attila Végh priznal svoju najväčšiu úchylku: Sotva to rozdýchala jeho vlastná manželka!

Náš najúspešnejší MMA bojovník Attila Végh sa okrem športového talentu pýši aj komediálnym, vďaka čomu mu ide karta aj v šoubizbise. Pred kamerami má toho za sebou viac ako podaktorí herci a nedávno sa zvŕtal aj v šou Let´s Dance. On sám si však potrpí aj na oblečenie. My sme boli zvedaví, na čo je v móde zaťažená jeho manželka Natália. Vyzerá to však tak, že z manželskej dvojice je to práve Attila, kto rieši módne výstrelky, dokonca priznal aj jednu svoju nemalú úchylku. To, čo z neho vypadlo, sotva rozdýchala aj jeho manželka.