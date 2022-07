Alene Heribanovej dávajú vnučky poriadne zabrať: Krásne, čo o dievčatkách prezradila!

Naháňa sa za vnučkami.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dlhoročná stálica verejnoprávnej televízie Alena Heribanová (67) si užíva leto plnými dúškami.Alena tvrdí, že prežíva druhýkrát v živote to isté. Jej dve vnučky sú vernými kópiami svojich matiek a dávajú jej zabrať rovnako ako jej dievčatá pred rokmi.

Poriadne ju skúšajú! Moderátorka Alena Heribanová prežíva krásne leto. Nielenže si povedala, že bude pravidelne športovať a viac dbať o seba, ale o jej vitalitu sa starajú aj jej dve roztomilé vnučky Izabela a Emília. Pri nich má babka Alena stále čo robiť.

A ako tvrdí, prežíva niečo neopísateľné, keď pozoruje svoje vnúčatá. „Je to neskutočné! Sú presne také, aké boli moje dcéry. Izabelka (dcéra Babsy), tá je neuveriteľne pohyblivá. Ona nechodí, ona behá. Keď príde ku mne, tak ju ani nevidíme. Neustále je v pohybe. A Emília (dcéra Tamary), tá je presne ako jej mama. To je zasnená romantička. Zaoberá sa vzťahmi medzi ľuďmi. Rada sa rozpráva, píše, kreslí. Je to typ, ktorý si rád posedí, pokým tá druhá obehne celú záhradu,“ povedala pre Nový Čas usmiata Alena. „Teším sa z toho. Akoby sa mi to vrátilo v tomto dome. Dievčatá tu vyrastali a teraz sem chodia vnučky,“ uviedla Alena, ktorá si rolu starej mamy užíva plnými dúškami.