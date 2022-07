Manželia Feldekovci majú na Ukrajinu jasný názor: Treba sedieť na zadku a jednu vec zakázať, tvrdí spisovateľ

Manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci prišli ruka v ruke na krst knihy dávno zabudnutých spomienok legendárnej Štefánky. Manželia v nej totiž strávili mnohé stretnutia s priateľmi. Od príjemných spomienok sme však zabŕdli aj k téme ohľadom situácie na Ukrajine, ktorú obaja prežívajú dosť emotívne. Známy spisovateľ prezradil, prečo treba radšej sedieť na zadku, no aj to, prečo by niektorým ľuďom zakázal vstup do legendárnej reštaurácie Štefánka by Pulitzer!