Smatanovej sa pre psa stavajú vlasy dupkom: Aha, čo speváčke malý šibal doma urobil

Radosti aj starosti. Zuzana Smatanová (38) má blízky vzťah k prírode a zvieratám.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred rokmi ju opustil jej milovaný psík Guru, po ktorom jej v srdci ostala diera. No miesto zaplnil na chlp rovnaký čierny labrador, ktorý dostal rovnaké meno ako jeho predchodca. No rozkošný psík je aj poriadny nezbedník, s ktorým si hudobníčka nevie dať rady.

Zuzana to so svojím psíkom chvíľami rozhodne nemá jednoduché. Čierny labrador Guru má dva roky a pol a stále poriadne vyvádza, ako keď bol malé šteniatko. „Ako správne šteňa nám potrhal a dohrýzol všetko, čo mal na dosah, mame odtrhol z auta evidenčné číslo,“ zazneli ešte dávnejšie slová Zuzany.

Tentoraz si Guru zobral na paškál záhradnú hadicu, ktorú poriadne rozhrýzol. Speváčke určite do smiechu nebolo, a tak je jasné, že aj jej psík ešte občas vystrkuje rožky. No určite je to jej verný parťák.

Fotky jeho "roboty" nájdete v galérii