Desivý pád speváka z Polemicu: Bejzo už má po operácii! Zošróbovaná ruka po trojhodinovom zákroku

Chvíle hrôzy. Uplynulý víkend sa na hudobnom festivale Pohoda predstavila aj úspešná kapela Polemic.

Po dvadsiatich minútach, čo hudobníci dostávali dav do varu, však prišlo k hrozivej nehode frontmana Branislava Bajzu, prezývaného Bejzo (49), ktorý sa nečakane zrútil z pódia. Okamžite mu prišli na pomoc záchranári a bol odvezený do nemocnice, kde verdikt znel jasne - dvojitá zlomenina ruky a operácia. Lekári mu končatinu priam zošróbovať naspäť.

Po hrozivom páde prišla na rad operácia, ktorú má známy spevák už za sebou. Hudobný festival Pohoda aj tento rok odpálil obrovskú šou a všetci návštevníci si to nesmierne užili.

No ten, ktorému zmizol úsmev z tváre, bol frontman kapely Polemic Branislav Bejzo Bajza. Práve on sa počas ich koncertu zrútil z pódia, keď vykročil do prázdna a skončil s dvojitou zlomeninou a v rukách záchranárov. Nakoniec ho previezli do trenčianskej nemocnice, kde absolvoval náročnú operáciu. Napriek tomu, že z nemocničného lôžka posiela úsmevy, vytrpel si svoje. Dvojitá zlomenina nie je rozhodne med lízať a bolesti s tým spojené rovnako.