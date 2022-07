Poslanec NR SR sa tajne oženil so sexi letuškou z Kirgizska: Takto vyzerali mladomanželia!

Nebola to len dovolenka, ale aj svadobná cesta!

Erik Ňarjaš (34) vliezol do chomúta! Poslanec Národnej rady SR sa na sociálnych sieťach pochválil zábermi z dovolenky na Seychelách, ktorú si užíva so svojou teraz už manželkou. Len málo jeho priateľov však vedelo, že za výletom do exotickej destinácie sa skrýva aj niečo viac, a to svadobná cesta!

Svoje ÁNO si mladomanželia povedali v utorok popoludní nášho času. Poslanec je zrejme zamilovaný až po uši – do veľkého zväzku vstúpil totižto len po polročnej známosti. Jeho zákonitou sa stala krásna letuška Alina (32) z Kirgizska, s ktorou sa zoznámil v Dubaji.



Erik Ňarjaš ešte predtým, než zarezával v parlamente, dral topánky v tanečnej šou Let´s Dance, kde pred rokmi ako profe­sionál sprevádzal modelku Simonu Krainovú, moderátorku Mariannu Ďurianovú, či tenistku Danielu Hantuchovú.