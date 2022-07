Otec Nízlovej dcéry, Matúš Kolárovský, so sexi priateľkou: Tá zmena bije do očí!

Herec a spevák Matúš Kolárovský (20), známy tiež pod umeleckým menom YAEL, prekvapil zmenou imidžu.

20-ročný Kolárovský sa vo februári tohto roku priznal k otcovstvu dcéry Ney, ktorú má so speváčkou z dua Twiins, Veronikou Nízlovou (36). S matkou svojho dieťaťa však nežije a po jeho boku sa objavuje úplne iná kráska. Je ňou pôvabná influencerka Nikola, ktorá na sociálnej sieti Instagram zverejnila zaľúbené zábery. Do očí hneď udrela najmä zmena imidžu, ktorú spevák podstúpil. Jeho čierne vlasy sú minulosťou! Matúš sa rozhodol zaexperimentovať, a tak sa z neho stal blondiak. Čo poviete, pristane mu to?