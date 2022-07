Tomiho Popoviča zachránili v hodine dvanástej: Operácia srdca! Hudobník priznal roky trápenia

Záchrana v hodine dvanástej! Hudobný producent a spevák Tomi Popovič (45) si prechádza náročným obdobím.

Hudobník, ktorý spolupracoval s hviezdami ako Backstreet Boys, Michelle Wiliams či Snoop Dog, musel podstúpiť operáciu srdca! Novému Času priznal roky trápenia a ťažkostí, ktoré mu jeho choré srdce spôsobovalo.

Popovič, brat známeho speváckeho dua z 90. rokov Kopytovci, kde pôsobili jeho súrodenci Marcel a Sáva, je stálicou hudobnej brandže dlhé roky. Nielenže stojí za mnohými hitmi našich spevákov, ale aj sám naspieval viacero vydarených hitov. Bývalý manžel moderátorky Barbory Krajčírovej, s ktorou má dcérku Amiu, však v posledných dňoch viac ako hudbu riešil svoje zdravie. Obrovské problémy mu začalo robiť jeho srdce. Ako priznal Novému Času, jeho stav začal byť vážnejší.

Už pred niekoľkými rokmi sa mu začalo horšie dýchať a pociťoval únavu. Napokon mu zistili silnú arytmiu srdca, diagnóza znela fibrilácia predsiení: „Vynecháva mi srdce, mám nepravidelný rytmus a začalo sa to zhoršovať viac a viac, a to až do bodu výrazne zníženej kvality života. Všetko to trvalo dva až tri roky,“ vyjadril sa Tomi. Lekári už nevideli iné východisko ako operáciu. Tá bola nevyhnutná a spevák s ňou súhlasil.

Ako sám hovorí, išlo mu o to najvzácnejšie, čo má, o život. „Keď človek stráca zdravie, tak si uvedomí pravé hodnoty života. Táto skúsenosť mi vyresetovala celý život a začínam pocitovo od nuly,“ prezradil Popovič, ktorý už má to najhoršie za sebou. „Už som po zákroku doma. Operácia prebehla v poriadku. Bol som v rukách úžasného pána doktora, ktorému som plne dôveroval. Zdravotný personál v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave bol úžasný. Ďakujem im za skvelú starostlivosť. Snáď som nebol príliš problematický pacient svojou vystresovanosťou,“ dodal.