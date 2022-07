Mórová má o svojej dovolenke jasnú predstavu: K moru s mužom svojho života

Herečka Diana Mórová (52) je aj cez leto pracovne vyťažená, ale predstavu o tej správnej dovolenke má.

Vie, že adrenalín ani spoznávanie nie sú pre ňu. Túži po ničnerobení, vylihovaní a dokonalom oddychu. Toto leto sa vyberie k moru s mužom svojho života. Energická umelkyňa Diana Mórová bude mať leto skôr pracovné. Zdá sa, že stihne len jednu dovolenku a spoločnosť jej bude robiť syn Quido, ktorého má so zabávačom Jurajom Mokrým.

„Toto leto mi vyjde tak, že budem dosť pracovať, aby sme stihli, čo sme počas covidu nestihli, ale určite pôjdem s dieťaťom k moru. To mu zas nemôžem urobiť. Určite si pôjdeme oddýchnuť,“ povedala herečka pre Nový Čas, ktorá natáča šou Česko Slovensko má talent. Jej predstava je iba vylihovať: „Nie som na spoznávanie a adrenalín. Ja sedím na ležadle a nudím sa, to dokážem robiť aj dva týždne. Na dovolenke musíte vedieť úplne vypnúť, to vám povie aj psychológ, ináč to nie je dovolenka,“ ozrejmila.

Kam sa chystá, si necháva pre seba: „Akákoľvek destinácia, kde je more alebo veľké jazero. Ale odporúčam, že oddýchnete si tam, kde nepočujete slovenčinu a češtinu. Z mentálnej stránky. Musíte radšej počuť cudzí jazyk, lebo keď nerozumiete, nevnímate, čo hovorí ten druhý.“