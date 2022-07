Zomrel otec kultového seriálu Straty a nálezy, dramatik Ján Solovič († 88): Legendárni herci reagujú

Umelecká obec je v slzách!

Svet televíznej tvorby sa uplynulú nedeľu ponoril do smútku po tom, čo zomrel významný dramaturg, scenárista a spisovateľ Ján Solovič. Ten navždy odišiel v úctyhodnom veku 88 rokov a o jeho skone informoval syn Ján na sociálnej sieti. Za Solovičom, ktorý bol na verejnosti známy najmä ako tvorca kultového seriálu Straty a nálezy, smútia nielen najbližší, ale aj legendárni slovenskí herci.

Ján Solovič bol známym slovenským spisovateľom, ktorý sa ukázal nielen ako majster slova, ale jeho talent sa predviedol aj v dramaturgickej a televíznej tvorbe. Práve jeho podpis pod známym televíznym projektom, seriálom Straty a nálezy, je totiž dielom, na ktoré spomínajú nielen fanúšikovia, ale aj samotní herci. Aj ich veľmi zasiahla smutná správa, že Solovič navždy opustil tento svet.

Pre hercov znamenal veľa

V hlavných úlohách seriálu Straty a nálezy sa objavili mladí herci ako Magda Vášáryová, Juraj Kukura či Milan Kňažko. Všetci si na jeho tvorcu spomínajú s veľkou úctou. „Solovič bol v tom čase známy dramatik. Napísal okrem iného aj scenár seriálu Straty a nálezy. Vďaka nemu sa seriál dostal do povedomia verejnosti, bol úspešný. Bol to prvý československý seriál zo súčasnosti. My sme sa stretávali pri práci, v súkromí sme sa nestretávali, ale je mu rozhodne za čo ďakovať,“ povedal so smútkom v hlase Kňažko a rovnako na tom boli aj ostatní.

„Pre mňa Solovič znamenal veľmi veľa. Pre našu generáciu, začínajúcich hercov, to bolo veľké. Všetci sa pozerali, prečo robí s nami seriál Straty a nálezy. Napriek tomu, že mal z toho problémy, nevzdával sa. Dalo sa s ním rozprávať. Bol to človek, s ktorým by sa dal urobiť socializmus s ľudskou tvárou. Je to pre mňa veľká ľudská strata,“ zaspomínal si na zosnulého Soloviča Kukura.