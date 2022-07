Exsuperstaristka si užíva rolu matky: Krásne vyznanenie synčenovi! Sledujte ten rozkošný kukuč

Speváčka Dominika Jurena Stará (28) sa stala vo februári mamičkou.

Pôrod mala exsuperstaristka náročný.Malého Miška však Dominika miluje z celého srdca a každodenne to svojmu uzlíčku šťastia pripomína.

Zdá sa, že rolu matky jej osud zahral do karát v pravý čas a synčekovi sa nevedome podarilo spomaliť mamin rýchly kolobeh dní. "Slovo 'oddych' som fakt už roky nepoznala a tak mi to proste vyhovovalo. No dnes som vďačná za to, že môžem ležať pri mojom synovi, hladkať ho, voňať ho, čmágať ho a ponúknuť mu 'otvorený bar', pri ktorom vždy krásne zaspinká," vtipkuje Dominika na sociálnej sieti. "Ďakujem, láska moja, že si ma naučil oddychovať," venovala speváčka krásne slová svojmu synčekovi.

Dominika sa netají tým, že po dieťatku spolu s manželom Michalom veľmi túžili. Fanúšikom sa speváčka radostnou novinou pochválila v deň svojich 28. narodením na sociálnej sieti. Obrovskú radosť zo správy o novom prírastku mala celá rodina. Manžel Michal si potomka želal už dlhší čas.

Aj Dominika chcela, aby bol deň, keď zistila, že čakajú bábätko, pre oboch výnimočný. "Celý deň som sa Miškovi vyhýbala, jeho telefonátom, smskám. Pretože sa ma stále pýtal ako sa cítim, či ma nebolí brucho. Nechcela som mu to oznámiť po telefóne. Bolo by to neosobné," povedala Dominika ešte pred pôrodom pre Nový Čas.

Pre svoju lásku si blondínka pripravila prekvapenie. "Kúpila som krabičku, do ktorej som dala test a tú krabičku som dala do ešte väčšej krabice," prezradila speváčky s tým, že manželovi povedala, že to je darček, po ktorom dlho túžil. "On si myslel, že nám došlo svadobné video, takže absolútne netušil. Na ten moment sa nedá zabudnúť. Bol dojatý," povedala Dominika s úsmevom.

