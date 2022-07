Sexbomba Kucherenko sa pochválila novou frizúrou: Keď však pozriete nižšie... Veď ukázala všetko!

Modelka Silvia Kucherenko patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenského šoubiznisu.

Blondínka je hrdá mamina a poctivo sa stará o syna Alexandra, z ktorého vyrástol veľký fešák. Napriek nástrahám, ktoré na ňu číhajú pri starostlivosti o dospievajúce dieťa, sa Kucherenko stíha starať i o svoj zovňajšok.

Sexica netají, že si neraz ľahla na operačný stôl a svoje telo si nechala zdokonaliť rukami doktorov. V poslednej dobe sa však kráska vracia k prirodzenosti. "Niekedy som nechápala, ale už chápem. Menej je niekedy viac," priznala kráska na sociálnej sieti. Pred časom sa modelky spýtal fanúšik chúlostivú otázku. Anonyma zaujímalo, či by si blondínka na sebe nechala ešte niečo vylepšiť. "Nie. Mám len nos a prsia, iné plastiky nemám," odpovedala Kucherenko stroho.

Modelka svoju cestu za prirodzenou krásou myslí naozaj vážne. Kucherenko si najnovšie nechala z vlasov odstrániť príčesky, vďaka ktorým sa mohla pýšiť hustou korunou krásy. Týmto veľkým krokom sa blondínka pyšne pochválila na instagrame. Do očí však nejednému fanúšikovi asi viac udrelo to, čo vykúkalo pod jej krátkymi vlasmi. Kucherenko mala na sebe tenké biele tričko, cez ktoré jej presvitalo možno viac, než by si kráska želala. Zábery sexice nájdete v našej galérii.

Modelka Silvia Kucherenko sa v júni 2019 rozviedla s manželom Sergejom, ktorý si odpykáva trest v base kvôli sprenevere peňazí. Od tej doby sa okolo blondínky motalo plno mužov, no ani jeden si nezískal jej srdce a modelka sa pýši statusom slobodnej matky.