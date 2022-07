Tohtoročný filmový festival bol opäť ukážkou toho najlepšieho, nielen čo sa týka filmov, ale aj hviezdnych hosťí. Prítomné dámy sa predbiehali v nablýskaných róbach a ich polovičky v slušivých oblekoch.

Výnimkou nebola ani známa dvojica, úspešný golfista Rory Sabbatini so svojou manželkou, Slovenkou Martinou. Napriek ich nabitému harmonogramu, kde hrá prím hlavne golf, si predsa len našli čas a na okázalú udalosť dorazili ruka v ruke. Na VIP párty sa odfotili nielen so šéfom festivalu Jiřím Bartoškom, či s Bolkom Polívkom, ale aj so slávnym oscarovým hercom Geoffreym Rushom. Fotku zaľúbencov nájdete v našej galérii.