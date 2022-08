Sarkastický lekár Srnčík z Nemocnice, herec Dávid Uzsák: Štyrikrát moje prvýkrát

Herec Dávid Uzsák (30) má za sebou niekoľko divadelných aj filmových úloh, no do povedomia verejnosti sa dostal až postavou sarkastického lekára Srnčíka v obľúbenom seriáli Nemocnica. Prezradil nám, že vyrastal v maďarskej rodine, ako dieťa bol veľký introvert, aj to, prečo šoféroval bez vodičského preukazu.