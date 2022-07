Nela Slováková chrlí oheň: Zažíva peklo v Chorvátsku! Údajnú zlodejku naháňala po celej krajine

Nela Slováková, ktorá sa preslávila účinkovaním v jojkárskej šou Hotel Paradise, má hlavu v smútku. Z bývalej zamestnankyne sa vykľula zlodejka!

Neprehliadnuteľná influencerka podniká na všetky strany a zainvestovala i v dovolenkármi milovanom Chorvátsku. Tam prenajíma apartmány pre turistov, ktorí si na Jadran prídu vyložiť nohy a opáliť sa k číremu moru.a blondínke sa snažila prejsť cez rozum.

Nela spolu s partnerom hokejistom Lukášom Kozákom zavítala do domu v slnečnej krajine, no zostala v šoku! Pani domáca, ako sa blondínka posťažovala fanúšikom, sa rozhodla, že prestane chodiť do práce. Okrem toho si žena z Nelinho domu zobrala i drahý suvenír. "Krásny deň, naháňame p*čku, ktorá nám robila domácu a starala sa o dom. Má náš skúter, kľúče, nechce ho vrátiť. Do práce neprišla už niekoľko týždňov. Zodpovední Chorváti," hnevá sa prominentná kráska.

Zaľúbenci prežili dlhé chvíle hnevu a rozmýšľania, no pani domáca sa predsa len ozvala. No inak, než by Nela so svojim drahým čakali. Pani domáca svojej šéfke poslala fotku motorky, no bez adresy. Kľúče od domu, ktoré pani odmietala vrátiť, mali byť zamknuté v motorke. Kráske tak nezostávalo nič iné, len sa vybrať hľadať svoj dvojkolesový poklad po Chorvátsku. Všetko však nakoniec dobre dopadlo a milá pani domáca už u influencerky nepracuje. "Je*ne nás," uzavrela Nela.

Nela s Lukášom sú nerozlučnou dvojicou už niekoľko rokov, no hádky potrápili aj ich. Pred časom sa blondínka s hokejistom poškriepila a vyzeralo to tak, že vzťahu zaľúbencov bude nadobro koniec. Žiadna kaša sa však neje taká horúca, ako sa uvarí a po výbuchu prišlo upokojenie rozbúrených vášní.

„Myslím si, že sme jeden z mála stabilných párov česko-slovenského šoubiznisu bez všelijakých výstrelkov, tak sa aspoň vyčistili vody a na ďalšie štyri roky je pokoj. Nebola ani žiadna hádka, porozprávali sme sa o tom a netrvalo to ani pár hodín,“ uviedla vtedy veci na pravú mieru blondínka.