Vladimír Sendrei odhalil súkromie: Takto vzplanula jeho láska k manželke! Zaľúbenci to nemali ľahké

Vladimír Sendrei je známy hudobník a frontman skupiny Sendreiovci. Okrem toho je však povestný svojou energiou a vždy pozitívnou náladou, o ktorú ho nepripravila ani drvivá správa o rakovine hrubého čreva, ktorá ho zasiahla začiatkom roka. Dnes je po operácii, nestráca nádej a srší radosťou zo života. Dokonca sa vrhol späť do pracovného kolotoča po boku svojej manželky Janky, no jedným dychom dodáva, že práve život na pódiu a v jednej domácnosti vie byť poriadne náročný a niekedy to aj medzi manželmi poriadne iskrí! Prezradil toho však omnoho viac.