Ďurianovej ex Doležaja museli Albánci prepustiť na slobodu: Kto zavinil zatýkacie fiasko?!

Bývalý priateľ moderátorky Mariany Ďurianovej (45) Roman Doležaj (46) sa v utorok ocitol v rukách mužov zákona, ktorí ho zadržali v albánskom meste Durres.

Urobili tak aj napriek tomu, že zatykače, ktoré na neho boli vydané takmer rok, Špecializovaný trestný súd v Pezinku už zrušil.Toto konanie polície zmobilizovalo nielen jeho právničku, ale aj slovenského veľvyslanca v Albánsku, ktorí ho z basy ešte v stredu dostali na slobodu.

Otázkou je, prečo sa informácia o zrušených zatykačoch nedostala včas k albánskym policajtom. Podľa našich informácií sa Doležaj dostal na slobodu predvčerom podvečer, teda krátko po tom, ako ho zadržali muži zákona v albánskom Durrese. Zatykače na jeho osobu však boli v tom čase už zrušené, a tak bol jeho pobyt v chládku protizákonný. Vynára sa preto otázka, prečo vôbec k nezákonnému zadržaniu došlo.

Polícia sa bráni

Ako nám povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka, oznámenie o zrušení zatykačov pre Doležaja prišlo na políciu neskoro, čiže v čase, keď už bol Ďurianovej ex v putách.

„My sme rozhodnutie súdu zo dňa 30. 6. 2022 o zrušení príkazu na zatknutie, medzinárodného a európskeho zatykača, teda dokumentov, na základe ktorých bol obžalovaný medzinárodne hľadaný, obdržali až v stredu dopoludnia, t. j. 6. 7. 2022 (deň po Doležajovom zatknutí 5. 7. 2022, pozn. red.). Romana D. zadržali v utorok 5. 7. 2022, no medzičasom sa stalo to, že súd 30. 6. 2022 rozhodol o zrušení všetkých zatykačov, ktoré vydal na hľadaného. V čase, keď bola osoba zadržaná, sme túto informáciu ešte nemali. Rozhodnutia súdu o zrušení zatykačov zo dňa 30. 6. 2022 nám boli doručené až siedmy deň po ich vydaní, a to 6. 7. 2022, teda deň po zadržaní osoby. Robili sme následne maximum a informovali sme Interpol, že všetky dôvody na jeho zadržanie boli zrušené,“ vysvetlil situáciu Slivka, ktorý tak nepriamo poukázal na pomalé konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý na žiadosť Doležaja zatykače zrušil.