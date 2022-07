Lucia Hablovičová mení plány: Prázdniny nám prekazilo toto, dávajte si pozor aj vy!

Zmena plánu! Prázdniny sa začali a leto sa rozbehlo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Každý túži toto príjemné obdobie stráviť čo najlepšie so svojimi blízkymi v objatí slnečných lúčov a zážitkov pri vodných aktivitách. Také ciele mala aj bývalá slovenská miss Lucia Hablovičová (43). Exriaditeľka súťaže krásy a v súčasnosti podnikateľka chcela najmä svojmu synovi Theovi (9) dopriať skvelé mesiace voľna. Nie všetko však ide vždy tak, ako by si človek želal.

Človek mieni, život mení. Tieto slová sa potvrdili aj v domácnosti modelky Lucie Hablovičovej. Kráska v týchto dňoch bojuje s nepríjemným covidom. Všetko však zvláda s nadhľadom. „Mali sme veľké prázdninové plány, ktoré sa, bohužiaľ, začali úplne inak. Ale život je plný výziev, takže prijímam to s pokorou. Najmä nech sme už zdraví,“ uviedla Lucia. „Covidu je viac, ako sa dočítate v médiách,“ dodala modelka, ktorá apeluje na Slovákov, aby dávali na seba pozor.

Podnikateľka sa po rokoch pózovania pred objektívmi fotoaparátov z verejného života stiahla do ústrania. V súčasnosti je spokojná ako majiteľka detskej materskej školy. Práve toto je práca, ktorá modelku napĺňa. Keď sa koronavírus z jej života vytratí, opäť sa pustí do práce, ale predtým si užije množstvo slnečných dní so svojím milovaným synom.