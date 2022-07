Dorotu Nvotovú tentokrát zrádza štítna žľaza: Aha, koľko kíl pribrala za 2 mesiace

Hudobníčka a herečka Dorota Nvotová (39) má za sebou mnoho zdravotných komplikácií.

Pred časom bojovala s vážnou pľúcnou embóliou, ktorá ju chytila v horách v Nepále. Šarapatu jej spôsobil aj covid. Po prekonaní týchto ochorení sa pridali aj problémy so saturáciou. Kyslík sa jej poriadne nevstrebáva do krvi. Priznáva aj nekontrolovateľné priberanie. Kedysi sa tešila skvelej kondícii a na potulkách po nepálskych horách zvládala hodinové túry aj na miesta, kde je riedky vzduch.

Miestny lekár si z nej uťahoval, že vládze ťahať ako vysokohorský jak. Teraz je však všetko ináč. Molekuly kyslíka sa jej nevstrebávajú do krvi. Saturáciu by mala mať na 100 percent. „Mala som covid, dostala som fibrózu a idem na 74 percent. Ja vlastne ani neviem, či to ešte dám,“ povedala pre Nový Čas. „Liečim sa, užívam spreje, ale uvidíme, či to dám. Už mám v novembri naplánovanú expedíciu, v septembri idem do Afriky zistiť do 4 000 m n. m. na trek, či ešte môžem a čo,“ posťažovala sa umelkyňa, ktorá si nie je istá, či sa nebude musieť lásky k vysokohorskej turistike vzdať.

„Pridalo sa však ešte ochorenie štítnej žľazy, úplne mi vypla a mám podobné symptómy ako postcovid. Čiže nevedia rozlíšiť, čo je štítna žľaza a čo poškodenie z covidu. Mám úplne rovnaké príznaky ako postcovidová únava, neschopnosť pohybu. Už beriem hormóny, doberiem lieky a v septembri by malo byť všetko okej. Pribrala som za dva mesiace 15 kíl, ale už sa to začalo zlepšovať,“ dodala.