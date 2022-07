Redaktorka Šprochová sa opäť vrátila do pracovného kolotoča: Úsmevná rada ženám! To si musíte vypočuť

Redaktorka Andrea Šprochová je dlhoročnou tvárou spravodajstva televízie Markíza. Za ten čas stihla porodiť dve deti, dnes sa však vrátila opäť do pracovného kolotoča. Tam na ňu okrem známych tvárí čakali aj noví kolegovia a kolegyne a sympatická ryšavka to odôvodnila viac než vtipne. Prezradila však aj to, prečo sa šéfredaktor spravodajstva Tibor Mattyašovský už zúfalo chytá za hlavu.