Exmilenci Verešová a Jágr po rokoch opäť spolu: Úsmevy od ucha k uchu! Andrea vytasila aj...

Opäť si pozreli do očí! Pred pár dňami sa u našich českých susedov konal prestížny Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch.

Toto podujatie si nedali ujsť mnohé známe tváre. Červený koberec sa nimi len tak hemžil. Čo čert nechcel, najväčší český festival bol obohatený aj o milé stretnutia a opäť spojil dvojicu, ktorá už roky spolu nechodí a vôbec sa neschádza. Česká hokejová legenda Jaromír Jágr (50) zažil prekvapenie, keď na festivale stretol svoju bývalú lásku Andreu Verešovú (42).

Nevideli sa presne 20 rokov, no ich prvé stretnutie od ich rozchodu však stálo za to. Najväčší filmový festival v Česku bol bohatý svojím programom, ako aj pompéznymi róbami známych osobností a tiež úsmevnými situáciami. Jednu takú zažil kedysi najkrajší česko-slovenský pár šoubiznisu, modelka Andrea Verešová a hokejista Jaromír Jágr. Randili spolu šesť rokov.

Český športovec však sexi Slovenke prsteň na ruku nikdy nenavliekol a veľkej láske odzvonilo. Znova sa však stretli a našli spoločnú reč. Každý však už prišiel ruka v ruke so svojou životnou láskou. Bolo to milé stretnutie, ktoré potešilo najmä Jardu. ,,Od roku 1998 do 2003 sme sa videli skoro každý deň. A potom takmer 20 rokov nič. Až do minulej nedele, na párty v Karlových Varoch. Milé stretnutie na skvelej párty,“ uviedol športovec.

Jágr sa s Verešovou rozišli v dobrom. Odvtedy však cesty k sebe nevyhľadávali. Každý má už predsa svoj život. Jágr aktuálne prežíva šťastné obdobie s priateľkou o čosi mladšou, modelkou Dominikou Branišovou. Andrea je šťastne vydatá za právnika Daniela Volopicha, s ktorým vychováva dve krásne deti.