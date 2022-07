Juraj Loj úprimne o tom, ako to funguje u nich doma: Majú to náročné! Manželku vychválil do nebies

Má krásnu rodinu, tri deti, úspešnú partnerku a posledné roky sa mu mimoriadne darí aj ako hercovi, ktorého vyhľadávajú nielen slovenskí, ale tiež českí tvorcovia.

S Jurajom Lojom (38) sme sa rozprávali, ako doma so Zuzanou Kanócz (42) zvládajú pracovný nápor, čo si na nej váži, ale aj čo si myslí o kritike Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli napríklad aj k nám na Slovensko.

Aké máte plány na leto?

Celý júl budem pracovať, takže august som si vyhradil pre rodinu. Pôjdeme, dúfam, na dovolenku, pôjdeme pozrieť starých rodičov a Tatry… Čo nám napadne, to budeme robiť.

Aj vaša partnerka Zuzka Kanócz je herečka, ste veľmi vyťažený pár. Ako to zvládate?

To je asi otázka pre Zuzku, veľmi obdivujem, ako to zvláda. Je to náročné, v podstate každý deň si sadneme s diármi a riešime, kto kedy môže a nemôže byť s deťmi, kto kedy točí a netočí… Preto aj Zuzka na toto obdobie prerušila účinkovanie v televízii. Minulý rok som bol desať mesiacov v Prahe, ona nakrúcala, starala sa o tri deti, čo bolo veľmi vyčerpávajúce.

Teraz si preto dáva oddych, ako sa len dá. Ja som tiež odmietol prácu v Prahe, respektíve z relevantných dôvodov som vysvetlil, prečo do toho nejdem. Dostal som totiž ponuku na nakrúcanie, kvôli ktorému by som však zase musel byť štyri mesiace mimo domova, takže som povedal, že z rodinných dôvodov si to nemôžem dovoliť, i keď si to veľmi vážim. Boli však takí milí, že mi ponúkli menšiu postavu.

Odmietli ste, aby ste boli viac doma?

Môj vyčerpávajúci minulý rok si so Zuzkou jemne vykompenzujeme tak, že od septembra bude zase Zuzka pracovať a ja budem s deťmi doma.

Dlhodobo?

Asi do Vianoc. Potom preberiem štafetu zase ja a naskočím na prácu, ktorú už mám vlastne dohodnutú.

Čo si na Zuzane najviac vážite ako na partnerke, žene, mame vašich detí?

Asi tú jej obetavosť. Že sa dokáže obetovať alebo posunúť svoje záujmy na vedľajšiu koľaj a venovať sa rodine. Radšej nepôjde na dohodnutý koncert, oddychovú dovolenku alebo von s kamarátkou, ktorú nevidela hoci aj rok. V prípade potreby radšej všetko odsunie a bude sa venovať rodine. Pre ňu sú rodina a deti najväčšia priorita, aj keď chápem a viem, že tieto rozhodnutia pre ňu musia byť veľmi ťažké, pretože voľného času nemá veľa. To si na nej nesmierne vážim.

Keď ste s deťmi, aký ste otec? Prísny alebo skôr benevolentný?

Ako kedy, záleží na okolnostiach. Je to náročné vtedy, keď človek podlieha okolnostiam, keď si nedôveruje, keď je energeticky dole. Vtedy na to aj deti reagujú a často reagujú opačne, ako by sme chceli. Ale ony len preberajú tú energiu, ktorú my máme v sebe. Takže ja som veľmi benevolentný, ale som aj veľmi prísny. Niekedy mi nič neprekáža a môžu mi aj skákať po hlave. A niekedy som tak energeticky „down“, že mi všetko prekáža. Ale som taký otec, aký som, a snažím sa byť najlepší, ako v danom momente viem. Pre mňa je dôležité, aby mi deti dôverovali, že sa na mňa môžu kedykoľvek spoľahnúť a so všetkým obrátiť.

