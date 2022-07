Herec Juraj Loj otvorene o manželke, deťoch i o vojne na Ukrajine: Nemali by sme sa im otáčať chrbtom

Má krásnu rodinu, tri deti, úspešnú partnerku a posledné roky sa mu mimoriadne darí aj ako hercovi, ktorého vyhľadávajú nielen slovenskí, ale tiež českí tvorcovia.

S Jurajom Lojom (38) sme sa rozprávali, ako doma so Zuzanou Kanócz (42) zvládajú pracovný nápor, čo si na nej váži, ale aj čo si myslí o kritike Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli napríklad aj k nám na Slovensko.

Aké máte plány na leto?

Celý júl budem pracovať, takže august som si vyhradil pre rodinu. Pôjdeme, dúfam, na dovolenku, pôjdeme pozrieť starých rodičov a Tatry… Čo nám napadne, to budeme robiť.

Aj vaša partnerka Zuzka Kanócz je herečka, ste veľmi vyťažený pár. Ako to zvládate?

To je asi otázka pre Zuzku, veľmi obdivujem, ako to zvláda. Je to náročné, v podstate každý deň si sadneme s diármi a riešime, kto kedy môže a nemôže byť s deťmi, kto kedy točí a netočí… Preto aj Zuzka na toto obdobie prerušila účinkovanie v televízii. Minulý rok som bol desať mesiacov v Prahe, ona nakrúcala, starala sa o tri deti, čo bolo veľmi vyčerpávajúce. Teraz si preto dáva oddych, ako sa len dá. Ja som tiež odmietol prácu v Prahe, respektíve z relevantných dôvodov som vysvetlil, prečo do toho nejdem. Dostal som totiž ponuku na nakrúcanie, kvôli ktorému by som však zase musel byť štyri mesiace mimo domova, takže som povedal, že z rodinných dôvodov si to nemôžem dovoliť, i keď si to veľmi vážim. Boli však takí milí, že mi ponúkli menšiu postavu.

Odmietli ste, aby ste boli viac doma?

Môj vyčerpávajúci minulý rok si so Zuzkou jemne vykompenzujeme tak, že od septembra bude zase Zuzka pracovať a ja budem s deťmi doma.

Dlhodobo?

Asi do Vianoc. Potom preberiem štafetu zase ja a naskočím na prácu, ktorú už mám vlastne dohodnutú.