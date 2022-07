Juraj Loj po 15 rokoch vzťahu so Zuzanou Kanócz: Takto reaguje na slová o manželstve! To fakt?

Papiere im netreba! Seriálový a filmový herec Juraj Loj (38), ktorý aktuálne hviezdi na veľkých plátnach v českej snímke Prezidentka, je okrem veľkého profesionála tiež otcom troch detí a milujúcim partnerom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Doma po jeho boku stojí dlhoročná láska, herečka Zuzana Kanócz (42), s ktorou je 15 rokov a ako hrdí rodičia vychovávajú deti Lucasa (9), Izabelku (5) a Leylu (3). Napriek harmonickému vzťahu však herci ešte spolu pred oltárom nestáli a podľa Jurajových slov sa svojho veľké dňa ani nedočkajú. Prečo stále nie sú svoji?!

Skvelý herec Juraj Loj, ktorý sa stal známym vďaka seriálu Búrlivé víno, kde predviedol svoj herecký um a začali sa mu hrnúť ponuky, stojí vo vzťahu pevne na zemi. Jeho hviezda totiž stúpa a aktuálne ho môžu fanúšikovia vidieť vo filme Prezidentka.

V súkromí sa mu darí rovnako dobre ako na pracovnom poli a už pätnásť rokov tvorí pár s okúzľujúcou herečkou Zuzanou Kanócz, s ktorou vychováva tri deti. V slovenskom šoubiznise patria títo dvaja umelci medzi najstabilnejšie páry a dvojici to spolu excelentne klape. Aj keď je párik spolu už istý čas, svadobné zvony im ešte veľký deň neodbili. No, koľko ľudí, toľko chutí a nie každého to ťahá ruka v ruke pred oltár. Otázka, či bude svadba, sa nepočúva vždy ľahko.