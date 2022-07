Dara Rolins s partnerom posúvajú vzťah na ďalšiu úroveň: Aha, k čomu sa Nedvěd odhodlal!

Zoznámil ju s rodičmi! Speváčka Dara Rolins (49) je už takmer rok vo vzťahu s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom (49), po boku ktorého doslova kvitne a o novej láske sa vyjadruje len v superlatívoch.

Hrdličky si užívajú spoločné chvíle, veľa cestujú a radujú sa zo vzájomnej náklonnosti. Na dennom poriadku sú výlety do zahraničia a dovolenky a je jasné, že obaja svoj vzťah myslia vážne a dávajú doň všetko. Nie je preto prekvapením, že prišiel čas na ďalší významný krok, a tak sa Dara zoznámila aj s Nedvědovými rodičmi.

Dara Rolins je už rok v oblakoch a vezie sa na vlne lásky, keď sa dala dokopy s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom. Ten jej znova vyčaril úsmev na tvári a ona verejne vyhlasuje, že konečne našla muža, akého si po svojom boku vždy predstavovala. Hrdličky si preto pre seba ukradnú každú možnú chvíľu a cestujú spolu po celom svete. Len nedávno sa pritom vrátili z Francúzka, kde si oddýchli obklopení nádhernou krajinou a pri ochutnávke vína.

Nedvěd je zo slovenskej krásky celý paf a svedčí o tom aj fakt, že novú lásku už predstavil svojim rodičom. „Na stretnutie sme sa obe strany veľmi tešili a plánovali sme to už istý čas a teraz sa to podarilo tak príjemne spojiť s cestou do Karlových Varov,“ prezradila Novému Času popová diva, ktorá sa na festivale ukázala pracovne. „Pavel ma prišiel vyzdvihnúť a tým, že je to len hodinka do jeho rodnej dediny, ktorá sa volá Skalná, kde sa narodil a kde žije jeho rodina, tak sme spojili príjemné s užitočným,“ dodala Dara, ktorá u nádejných budúcich svokrovcov aj prenocovala.

„Strávili sme tam noc, dali sme si večeru u nich na záhrade, grilovali sme a bolo to veľmi príjemné, takže už sa poznáme všetci so všetkými,“ uzavrela Rolins. Tá teda priznala že stretnutie medzi jej rodinou a Nedvědom už prebehlo a podľa všetkého si padli do noty. „Moja maminka je trocha bližšie a zoznámenie už prebehlo. Už spolu boli aj sami dvaja na káve,“ priznala blondínka pre český Blesk.