Bezdeda zobral frajerku k moru: Dámy, spadne vám sánka! Aha, aké svaly skrýva Tomáš pod tričkom

Je to len pár týždňov, kedy sa na Tomáša Bezdedu po dlhých rokoch usmialo šťastie a našiel si nádhernú priateľku Ivanu.

Nie je tajomstvom, že blondiak a sympatická Žilinčanka sú veľkými nadšencami prírody a turistiky. Tentokrát nechali topánky do hôr doma, nasadli do lietadla a

Bývalý superstárista svoju priateľku zobral za romantikou na horúce pláže v slnečnom Španielsku. Počas celej dovolenky Tomáš svojich fanúšikov zaplavuje fotkami z historických uličiek, voňavých kaviarní či typických reštaurácii. Tropické horúčavy udreli aj v nádhernej Malage, v rodnom meste Pabla Picassa, a tak si zaľúbenci užívajú i schladenie v priezračnom mori. Veru, fanúšičky môžu na Tomášovi oči nechať.

Je známe, že Tomáš je milovník fitnescentier a svoju postavu pravidelne zveľaďuje cvičením. Osud to zariadil tak, že vo fitku stretol i svoju krásnu Ivanu. “Všimol som si, že mala veľmi pekné legíny a vlasy v cope, to si pamätám presne,” prezradil spevák pre Nový Čas Víkend. “Určite to nebola láska na prvý pohľad, ale upútal ma, lebo som ho potom vyhľadala na instagrame,” doplnila svoju lásku brunetka. Niekoľkomesačná drina a litre potu sa vyplatili, a Tomáš môže pyšne kráčať po pláži. Nemá sa za čo hanbiť! Presvedčte sa v našej galérii.