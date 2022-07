Hviezda Sestričiek Dušan Ambróš: Zo seriálu za moderátorský pult! Kde ho diváci uvidia?

Z herca sa stane moderátor. Mladý a ambiciózny herec Dušan Ambróš (29) je budúca vychádzajúca hviezda.

Televízni diváci si ho môžu pamätať ako seriálového záchranára v úspešnom seriáli Sestričky, kde si získal srdce nie jednej ženskej fanúšičky. Z herca však bude najnovšie aj moderátor, keď získal lukratívny kšeft v Jojke. Má dobre našliapnuté. Herec Dušan Ambróš už čoskoro ukáže svoje nové ja. Divákom sa predstaví aj v úlohe moderátora. Šancu „vystreliť“ mu tentoraz dala televízia JOJ, ktorá plánuje veľký návrat vedomostného kvízu s názvom Riskuj!

"Zábavno-vedomostnú šou bude moderovať mladý, sympatický herec a moderátor Dušan Ambróš,“ prezradila pre Nový Čas PR manažérka televízie Michaela Saleh. Denná relácia sa na obrazovky vráti po dlhých pätnástich rokoch v úplne novom šate s novým menom. Vedomostný kvíz na čele so Štefanom Bučkom, ktorý sa roky tešil vysokej sledovanosti, by mal divákov zaujať práve neopozeranou tvárou charizmatického Dušana.

Ten by mal dokonca konkurovať známemu moderátorovi Viktorovi Vinczemu, ktorý v Markíze uvádza kvíz Na love. Bude to boj? "Riskuj! by mal byť jedným z formátov, ktoré sa budú vysielať v septembri. Rovnako, ako súťažiaci peniaze môžu získať, tak o ne môžu pri nesprávnej odpovedi prísť,“ dodala Saleh.