Judínyovej plán na odvrátenie manželskej krízy: Ultimátum Skrúcanému! Pomôže im toto?

Pristrihne mu krídelká?!

Známa moderátorská dvojica Štefan Skrúcaný (62) a Erika Judínyová (51) sú spolu už viac ako desať rokov, počas ktorých si založili rodinu a pustili sa aj do stavby spoločného hniezdočka.

Ich cesta za vlastným domovom sa ešte stále neskončila, ale rodina by sa mala už čoskoro presťahovať. Spomalený proces má na svedomí aj Skrúcaného zaneprázdnenosť, ktorá ho v poslednej dobe čoraz častejšie berie preč od rodiny, čo sa známej markizáčke nie vždy páči. Vyzerá to teda tak, že Erika sa rozhodla zobrať situáciu do vlastných rúk.

Judínyová a Skrúcaný nedávno oslávili desať rokov nekončiacej sa lásky a v priebehu rokov sa dvojica stala rodičmi dcérky Elly, či dokonca začali budovať spoločné bývanie v lukratívnej časti Bratislavy. S domom však bolo veľa problémov, a tak čakali na chvíľu, keď sa konečne všetko skončí a oni si budú užívať prepych svojho sídla. Aj keď vo vile stále nebývajú, nič im nebráni v tom, aby tam trávili pri bazéne teplé letné dni. Napriek tomu, že im je šťastena naklonená, ich idylka a rodinné chvíle majú predsa len malý háčik.

Ako totiž dlhoročná televízna stálica Judínyová priznala, jej partner má pracovný diár naplnený na prasknutie, a tak býva väčšinu času na dcérku sama. „Tak konečne už aj po Števkovom pracovnom blázinci - 12 eventov za 13 dní, lebo zo slušnosti nevie povedať ‚nie‘, začalo, aj pre nás to naozajstné leto,“ povedala Erika, ktorá by však uvítala, aby s nimi jej muž trávil viac času. Preto, zdá sa, vymyslela diabolský plán, ako to zariadiť. „Asi mu budeme musieť nájsť manažéra, aby sa nám ‚tata‘ trošku viac šetril,“ dodala markizáčka, ktorá chce situáciu riešiť.