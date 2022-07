Valábik sa tak ľahko oklamať nedá: Vojna s potravinovými šmejdmi! Toto nestrpí za žiadnu cenu

Bývalý hokejista a moderátor Boris Valábik (36) si dáva poriadny pozor na to, za čo utráca svoje zarobené peniaze a aké potraviny dáva do svojho tela.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako totiž priznal, strava, ktorú konzumuje, a praktiky obchodníkov náhliacich sa za ziskom, mu nie sú ľahostajné. Veľa výrobcov podľa neho pri promovaní produktov zavádza a robí produkt hodnotnejší, ako v skutočnosti je. Tým vyťahujú z vreciek kupujúcich viac, ako by mali, a práve pred tým chce známy moderátor varovať.

Športovca len tak nejaká firma s výživou nenachytá. Boris Valábik totiž pozorne sleduje obaly a číta si zloženie, ktoré je na druhej strane obalu uvedené oveľa menšími písmenkami, ako by sme si želali. „Reči a marketing sú jedna vec, ale otočte si obal svojich doplnkov výživy a prečítajte si, či vás náhodou vaša obľúbená značka výživových doplnkov neťahá za nos,“ upozornil urastený exšportovec.

„Proste nevyhadzujte peniaze za niečo, čo vám viac škodí, ako pomáha! Či v orechovej paste nie je voda, palmový olej alebo cukor - je to lacnejšie a častý spôsob klamania spotrebiteľa. Či v proteínovej tyčinke nie je toľko umelín, že to vášmu telu zabráni vstrebaniu proteínu a spôsobí vám to žalúdočné problémy,“ pokračuje vo vymenúvaní lacných trikov.