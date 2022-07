Kam pôjdu prominenti dovolenkovať? Bardy miluje adrenalín, Pocisková cestuje s rodinou, plán Twiinsiek vás prekvapí

Deťom sa konečne začali letné prázdniny, a tak si aj rodičia spolu s nimi môžu dopriať zaslúžený oddych.

Cestovať sa dá už kamkoľvek, a tak nás zaujímalo, kam sa vyberú známe tváre.

Peter Cmorik (42): Autom do Slovinska

Spevák sa s rodinou chystá do Slovinska. „Ideme na pár dní do Portorože. Každý víkend mám totiž koncerty, takže v lete nevieme ísť na dlhšiu dovolenku.“ Vyberali vraj podľa toho, aby mohli cestovať autom a kvôli deťom čo najkratšie. „Na tom mieste sme už raz boli a páčilo sa nám tam, takže voľba bola viac-menej jasná. Niekedy na jeseň by sme chceli už aj niekam letieť, ak sa bude dať.“

Silvia Lakatošová (49): So sestrou pri bazéne

Bývalá miss vraj cez leto nezvykne chodiť k moru. „Sme doma v Limbachu, deti sú pri bazéne a chodia k nám ich kamaráti. K moru skôr cestujeme ešte pred začiatkom letnej sezóny alebo v septembri. Konečne sa dá ísť kamkoľvek, takže k nám priletí na návštevu moja sestra s rodinou z Amsterdamu. Určite s ňou vybehneme pozrieť si nejaké krásy Slovenska, zatiaľ však nevieme, kam presne.“

Nela Pocisková (31): Do Španielska s príbuznými

Herečka s rodinou sa chystá k moru. „More milujeme, potrebujeme trochu slniečka a vypnúť v inom prostredí. Ideme s Filipovou rodinou do Španielska na spoločnú dovolenku. Jeho sestra má dve deti a s našimi sú veľkí parťáci. Lianka a Hektor nerozprávajú o ničom inom ako o Malorke, kde sme už boli. Teraz pôjdeme na podobné miesto. Tešíme sa na spoločne strávený čas. Milujem cestovanie a som šťastná, že je konečne možné ísť všade.“