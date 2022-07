I am HAPPY, when I TRAVEL - presne tohto kréda sa drží Karin Majtánová, ktorá sa už nevedela dočkať dovolenky v Turecku. S tridsiatkou ďalších žien strávila týždeň v Kemeri, počas ktorého stihla nielen nachytať bronz, ale aj dosýta si vychutnať more, preslávený Hammam, plavbu a diskotéku na lodi či výlet, ktorý absolvovala v Turecku prvýkrát. Aha, ako sa tam výletníčky vybláznili...