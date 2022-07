Mamička Kollárovho dieťaťa č. 12 sa rozčertila: Drsný výlev! Komu nadávala do sprostých pixiel?

Partnerka Borisa Kollára (56), Barbora Richterová (33), ktorá šéfovi parlamentu porodí druhé dieťa a v poradí 12. potomka, sa na sociálnej sieti poriadne rozčertila.

"Toto by si mala vypočuť každá sprostá pixla, ktorá si dovolí komentovať túto tému. Ja som ešte neporodila a už som zažila komenty typu - Ale dúfam, že budeš kojiť. To mi sľúb, že budeš. To je to najlepšie. No minimálne rok by si mala," uviedla partnerka Kollára komentáre, s ktorými sa v poslednej dobe stretáva.

"Ja by som si to v živote nedovolila a fakt ma to uz se*ie, čo si ženy a často kamarátky dovolia komentovať. Moje dieťa, moja vec, či budem, alebo nebudem. Alebo koľko budem! Moja vec! A nevyžiadané rady to je ďalšia kapitola. To je jedna katastrofa," napísala odkaz všetkým ženám rozhorčená Richterová, ktorá sa už pripravuje na blížiaci sa pôrod.