Opatovský zútulňuje svoje bývanie novou záhradou: Vďaka televízii ušetrí tisícky eur!

Nie všetko pôjde z jeho vrecka! Spevák Robo Opatovský (50) je už skoro dva roky v novom dome, ktorý si spolu s manželkou Katkou zariadili podľa svojich predstáv.

Manželia sa teda aj s dcérkou Hankou cítia v pohodlí svojho hniezdočka viac ako dobre, no jedna vec im stále chýbala.Práve dvojka Martin a Fero z relácie Nová záhrada sa pustili do náročnej prerábky, ktorá hudobníka vyšla na nemalé peniaze. Nie všetko však išlo z jeho vrecka, vďaka čomu poriadne ušetril.

Opatovský je s manželkou Katkou a dcérkou Hankou viac ako spokojný v Skalici, kam sa rodinka presťahovala koncom roka 2018. Spevák totiž predal nehnuteľnosť v Dunajskej Lužnej a za miesto svojho domova si vybral práve rodné mesto. Aj napriek tomu, že ich vysnívaný domček už dva roky stojí, teraz prišlo na ďalšie úpravy, no tentoraz exteriéru.

Hudobník aj so svojou polovičkou zatúžil po krásnej záhrade. O jej premenu sa však nestaral sám, ale známa dvojka z televízie, a síce duo z jojkárskej relácie Nová záhrada Martin a Fero. Nie je pritom tajomstvom, že televízia účastníkom relácie čo-to uhrádza a rovnako by to malo byť aj pri Opatovskom.