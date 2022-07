Moderátor Mirec má dôvod na radosť: Už viac ako rok je dedom, toto však doma nestrpí

Ostrieľaný moderátor Miroslav „Mirec“ Babják má za sebou náročné obdobie. Pandémia koronavírusu ho doslova finančne zrazila na kolená, no z najhoršieho mu pomohol jeho brat. Dnes sa moderátor, hudobník a producent teší opäť z plného pracovného diára, no to nie je zďaleka to jediné, čo mu robí radosť. Z Mirca sa totiž pred viac ako rokom stal dedo, hoci toto oslovenie je u nich v rodine vyslovene zakázané. Jeho slová vás pobavia.