Čekovský apeluje na rodičov: Chcete mať doma hudobníka? Zásadná chyba, ktorej sa treba vyhnúť

Hudobník Marián Čekovský je extrémne vyťažený, popri práci však zvláda aj otcovské povinnosti a cesty po Slovensku i Čechách. Ujsť si nenechal ani krst nového albumu speváčky Lucky Vondráčkovej, ktorej hudobné začiatky siahajú až do jej detstva, a ku ktorej Čeky neskrýval obdiv. My sme však boli zvedaví, či Čekymu aj doma rastú budúci hudobníci. Čeky odhalil nielen svoje súkromie, no zároveň apeloval na rodičov. V tomto vraj robia zásadnú chybu.