Roman Pomajbo prežíva ťažké obdobie: Navždy sa rozlúčil so ženou, ktorá pre neho znamenala veľa

Herec Roman Pomajbo sa navždy rozlúčil s dôležitou ženou v jeho živote.

Roman Pomajbo má hlavu v smútku. Musel dať posledné zbohom žene, ktorá pri ňom roky stála a podporovala ho v jeho hereckých začiatkoch. "Dnes sme sa rozlúčili s úžasnou pani učiteľkou Máriou Šmelíkovou🖤. Pani Irmuška stála pri mne od 8 rokov! Pripravovala ma na talentové skúšky na herectvo do Brna - išla tam so mnou! Celý čas ma podporovala a fandila mi," napísal herec na sociálnej sieti k fotke zosnulej.



Pomajbo si zrejme uvedomuje, že nebyť spomínanej pani učiteľky, nebol by tam, kde sa nachádza práve teraz. Je možné, že bez jej podpory by Slovensko teraz už známeho herca nikdy nespoznalo. "Vážme si učiteľov, bez ktorých by sme neboli takí akí sme. ĎAKUJEM VÁM ZA VŠETKO, IRMUŠKA," dodal zarmútený herec.

