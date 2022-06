Moderátor Mirec sa počas pandémie vrhol do celkom iného sveta: Toto by ste netipovali!

Miroslav „Mirec“ Babják je ostrieľaný moderátor, producent, herec a hudobník, ktorý sa vo svete šoubiznisu pohybuje od detstva. Je to práve rôznorodosť jeho práce, ktorá Mirca baví, no jeho všestranné aktivity dostali počas obdobia pandémie stopku. Dnes si z minulosti ťažkú hlavu nerobí a otvorene priznáva, že do psychickej pohody sa dostával vďaka domácemu nahrávaciemu štúdiu. Okrem šoubiznisovej brandže sa však vrhol aj do celkom iného sveta, ktorého sa napriek preplnenému pracovnému diáru nemieni vzdať.