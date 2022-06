Slováci spoznali českú Prezidentku: Naše najväčšie hviezdy pri tom nesmeli chýbať!

Na Slovensko zavítala ,,prezidentka" z Česka a zožala úspech. V uplynulých dňoch sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra filmu Prezidentka.

Ak by však niekto čakal, že film zobrazuje politickú scénu, je na omyle. Ide o romantickú komédiu z dielne režiséra Rudolfa Havlíka.To sa jej aj podarí, no zamiluje sa a všetko sa skomplikuje.

Ako romantický príbeh dopadne? To sa dozvie samotný divák v kine na filmovej oddychovke. V hlavnej úlohe českej prezidentky sa blysla uznávaná a oceňovaná herečka Anna Geislerová, ktorá prezradila pre Nový Čas, že ona sama by do hlbokých vôd politiky nikdy nevkročila.



Červený filmový koberec sa hemžil známymi tvárami. Okrem hlavných predstaviteľov si premiéru Prezidentky nedali ujsť dcéra slovenskej hlavy štátu Emma Čaputová, herečka Kristína Tormová, speváčka Martina Schindlerová a mnohí ďalší.