Lucia Olešová začína nový život v Dubaji: Exsuperstaristka si trúfa! Takéto odvážne má plány

Lucia Olešová sa do povedomia divákov zapísala účinkovaním v Superstar. Po jej skončení prijala ponuku spievať na výletnej lodi a zakotvila v Nemecku. Prednedávnom však sympatická blondínka začala celkom inú životnú kapitolu, nakoľko sa so svojím indickým manželom presunuli do Dubaja. A vyzerá to tak, že tam má Lucia vskutku veľkolepé plány.