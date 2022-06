Deti učí spoznávať plánetu. Moderátorovi Martinovi Nikodýmovi (51) robia radosť jeho tri ratolesti, pri ktorých nudu určite nepozná.

Adama (19) a Emmu (16) má z prvého manželstva. Z druhého vzťahu má moderátor najmladšieho syna Martinka (6). Decká majú s otcom výborný vzťah a trávia s ním veľa času.

Tentoraz zobral starostlivý otecko svojich synov a dcéru do blízkeho Chorvátska, a to do Národného parku Krka. „Najkrajšie veci v živote sú vlastne také jednoduché. Stačí tráviť čas s tými, ktorých milujeme, a spoznávať túto parádnu planétu,“ uviedol hrdý otec.