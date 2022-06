Puškárová dovolenkuje v obľúbenom luxusnom hoteli: Narodeniny oslávila inak než bežní Slováci!

Užívali si slnkom zaliate pláže. Úspešná moderátorka Zlatica Puškárová (45) sa rozhodla oddýchnuť si na istý čas od práce a dopriať si dovolenku.

Ako tradične, aj tento rok sa spoločne s deťmi, manželom Patrikom Švajdom (50) a rodičmi vydali do svojho obľúbeného Turecka. Moderátorka tam oslávila aj narodeniny, no kto by si myslel, že siahla po alkoholickom prípitku, tak ten by sa veľmi mýlil.

Aj tento rok Zlatica Puškárová spoločne s rodinou zavítala do Turecka, na ktoré nedajú dopustiť. Takmer každoročne zavítajú do luxusného tureckého rezortu, kde je o nich perfektne postarané, a inak to nebolo ani tento rok.

„Pre rodiny s deťmi je Turecko ideálne. Navyše, zobrali sme aj mojich aj Paťových rodičov, ktorí si tiež prišli na svoje. Je to pomerne blízko, teplé more, krásne rezorty a dá sa tam aj aktívne oddychovať. Áno, máme obľúbený hotel, kam sa radi vraciame, a keďže som mala aj narodeniny, tak nám to perfektne vyšlo,“ prezradila pre Nový Čas Puškárová, ktorá úplne ideálne oslávila svoj sviatok.

„Moji milí, ďakujem za všetky krásne priania, esemesky, správy aj telefonáty. Miliónkrát ďakujem za svoj šťastný život,“ uviedla Puškárová, ktorá to však oslávila s nealkom. „Už roky nepijem alkohol. Jednoducho mi nechutí a v mojom tempe musím mať vždy čistú hlavu. Takže aj prípitok je džúsový,“ dodala.