Ide svojou cestou! Simona Salátová má vlastný špeciál: Je to vrchol mojej kariéry komičky

Vďačná a dojatá. Komička Simona Salátová (28) bola donedávna súčasťou relácie RTVS Silná zostava. No po konci v tomto televíznom formáte sa rozhodla ísť s kožou na trh a úplne sama.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Simona totižto absolvovala svoje vlastné predstavenie v podobe hodinového špeciálu plného humoru. Komička zožala úspech, a tak je možné, že sa táto jej nová cesta ešte nekončí.

Simona Salátová sa zviditeľnila ako komička a verejnoprávna televízia jej dala priestor v diskusnej relácii Silná zostava. Aj keď sa jej účinkovanie v tomto formáte skončilo, Simona nenechala nič na náhodu a rozhodla sa vydať vlastnou cestou. „Dozrel čas, aby som aj ja dozrela k hodinovému špeciálu. Dve predstavenia v jeden večer,“ zazneli nedávno slová komičky, ktorá má už za sebou toto veľkolepé predstavenie.

„Chcem si to uložiť aj sem, aby som si pamätala, že sa to naozaj stalo. Mnohí vravia, že špeciál je vrchol kariéry komika. Som pyšná, spotená, unavená, nadšená, prekvapená. Všetko náročné, čo prejdeme, je lemované ľuďmi, vďaka ktorým tu cestu zvládneme,“ dodala šťastná Salátová, ktorú okamžite ovládli emócie a nevylučuje, že toto nebol jej posledný špeciál. „Je možné, že na jeseň s ním pôjdem na tour do iných miest,“ dodala spokojná Simona.