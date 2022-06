Trauma z rakoviny: Z toho, čím si prešiel exmoderátor Juraj Lím, mrazí! Vrátil by sa na obrazovky?

Letné počasie je tu, slnko však môže byť aj nenápadný zabijak, pričom najväčšou hrozbou je rakovine kože. Svoje o tom vie aj exmoderátor Juraj Lím, ktorý sa strašnú správu o rakovine dozvedel pred viac ako dvadsiatimi rokmi, no svoju nezodpovednosť si stále vyčíta. Kvôli ochoreniu sa stiahol z televíznych obrazoviek, no rakovina ho obrala aj o plnohodnotný život, ktorým nevie žiť dodnes. "Plnými dúškami si už neviem užívať život," priznal s tým, že hrozba mu v hlave ostala. Bývalý moderátor úprimne prehovoril o tom, aké sú jeho dni dnes no aj o návrate pred kamery.