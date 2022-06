Plačková odhalila pohlavie dieťatka vo veľkom štýle: Takto vyzerala párty za desaťtisíce eur!

Zuzana Plačková (31) sa už o pár týždňov stane po prvýkrát mamou. Turbulentné obdobie, ktorým si prešla, však vystriedali mesiace plné radosti, spojené s očakávaním jej prvého potomka. Pohlavie dieťatka nevedeli ani samotní manželia, ktorí sa to rozhodli odhaliť až na veľkolepej záhradnej párty, ktorá stála majland.

Plačková si na luxus potrpí, a preto niet divu, že sa celá párty niesla v tomto duchu. Na hostí čakali krásne priestory rozsiahlej záhrady, vyberané jedlá a kulisy s balónmi, sedačkami, fotostenami či skákacím hradom.Všetci prítomní, ako aj Zuzana s Reném sa práve tu dozvedeli, že to bude chlapec, ktorému dajú meno Dion.

Manželia skončili v slzách a v objatí. Pre Nový Čas povedala: „Bola som presvedčená, že to bude dievčatko, no ako vystrelili modré konfety, dostala som šok. Každopádne sa veľmi tešíme chlapčekovi, a už len ho šťastlivo priviesť na svet. Na oslave bolo asi 50 ľudí a celé som to zverila do rúk agentúre, kde požiadavky boli jasné - mať nezabudnuteľný deň. Tentokrát sme naozaj nešetrili a mali sme tam všetko, čo nám len napadlo a dopadlo to naozaj na jednotku s hviezdičkou."

