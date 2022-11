Niektorá ich má rada menšie, iná zas väčšie: Och, tie kabelky! O celebritách prezradili mnohé

Kedysi sa v jednej známej pesničke o dámskych kabelkách spievalo, že je v nich zakliaty svet dievčat. Aj mnohé známe ženy priznávajú, že v nich často nosia rôzne zbytočnosti, ale aj veci, ktoré by ste určite nečakali.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Srdce s popolom jej psíka

Zora Czoborová (55)

„Ku každému outfitu mám špeciálnu kabelku, mám ich veľmi veľa. Radšej nosím menšie, ale dbám na to, aby boli štýlovo zladené s tým, čo mám oblečené a vôbec nemusia byť značkové,“ hovorí fitnes trénerka, ktorá má v obľube najmä malý ruksak a ak sa dá, chodí všade s ním. „V kabelke mi nesmú chýbať samozrejme kreditky, kľúče od auta, rúž na pery, špeciálne sérum pod oči, kefa na vlasy a vreckovky.“ Zora v nej však nosí aj jednu špeciálnu vec. „Je to malé srdiečko, v ktorom mám zaliaty popol môjho psíka Aprilky zmiešaný so zlatým prachom.“

Ihla a niť

Iveta Malachovská (56)

„Dámska kabelka je zázrak a v očiach mužov nenávidený predmet, ale nás dokáže v každej chvíli zachrániť,“ hovorí moderátorka, ktorú vraj nič nesmie zaskočiť, a preto v nej nosí aj šitie. „Ak niekomu odpadne gombík, zašijem mu ho. Nedávno sa vo vysielaní porezal kuchár, tak som mu podala leukoplast. Mám tam aj líčidlá, voňavku, okuliare, vreckovky, telefón a kľúče. No a nesmiem zabudnúť na uško, ktorým sa počas vysielania dohováram s réžiou.“ Manžel ju vraj obdivuje, že obsah kabelky stále prekladá do inej. „Smeje sa mi, či ma to baví. Som fanúšikom toho, že treba mať rovnaké topánky a kabelku.“

Má radšej menšie

Lina Mayer (38)

„Kabelky rada striedam, no, samozrejme, mám svoje obľúbené kúsky, ktoré nosím častejšie,“ hovorí speváčka. V lete dáva prednosť menším, takzvaným crossbody kabelkám. „Čím menšie, tým lepšie, aby som so sebou nemusela vláčiť všelijaké zbytočnosti. Ak mám veľkú, nahádžem tam vždy kopec hlúpostí, tak ako každá žena. Do malej sa toho veľa nezmestí, čo mi však nesmie chýbať, to je mobil, peňaženka, kľúče od auta, slúchadlá na počúvanie hudby a určite aj rúž alebo balzam na pery, keďže ich mám stále vysušené.“ Kabelku zásadne k topánkam neladí. „Už to tak nefunguje, mám rada hravý typ módy, aj keď dnes som sa zladila do čiernej.“