Voštinár odhalil recept na šťastné manželstvo: Toto sa však za 33 rokov jeho manželke nepodarilo

Moderátor Vlado Voštinár je už vyše tridsať rokov štastný po boku manželky Klaudie, o ktorej hovorí ako o žene svojho života. A hoci otvorene priznáva, že život s mužom jeho povolania nie je vždy med lízať, jedným dychom dodáva, že dvojici to aj po rokoch manželstva klape a nevyhasla medzi nimi ani pomyselná iskra. Voštinár prezradil recept na šťastné manželstvo no poodhalil aj to, v čom sa ho manželka celé roky neúspešne snaží prevychovať. Jeho slová vás pobavia.