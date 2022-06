Viktor Horján je po 12 rokoch sám: Čo bolo dôvodom rozchodu s expartnerom Jozefom?

Prežíva to ťažko. Známy herec Viktor Horján (46) je znova voľný. Kým spočiatku svoju lásku tajil, neskôr sa s ňou začal ukazovať aj na verejnosti. Zamilovaný bol až po uši, rozprávke je však nateraz koniec.

Po dvanástich rokoch jeho vzťah s partnerom Jozefom stroskotal. Jeden čas spolu podnikali, neskôr kupovali byt. Ani to však nestačilo. Ako sa snaží vyrovnať sa so svojou starou láskou a pozerať sa na svet opäť ružovejšími okuliarmi?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Opäť single! Slovenský divadelný a televízny herec Viktor Horján prežíva náročné obdobie. So svojou dlhoročnou láskou Jozefom išli začiatkom roka od seba. Viktor prekypoval šťastím vo vzťahu dlhých dvanásť rokov. Herec si myslel, že už toto je pre neho ten pravý, no, osud to zariadil inak. Dokonca počas pandémie spustili spoločný biznis, keď v Bratislave otvorili špeciálnu niche parfumériu. Po spoločnom podnikaní sa posunuli ďalej a urobili ďalší životný krok. Kúpili si nový byt. Keď sa zdalo byť všetko perfektné, prišiel zlom. Nastal koniec!

„Môj vzťah, ktorý trval dvanásť rokov, sa v tom najlepšom skončil. Prečo? Lebo egoizmus. Nie môj,“ uviedol sklamaný Viktor. „Život nás učí vždy. Zrazu sám rozhodujem o všetkom, sám sa podieľam na ťažkostiach a aj radostiach. Sám žijem a idem, zatiaľ som zmätený kadiaľ,“ zamýšľal sa herec nad svojím životom.

Pracovne spokojný

Kto nemá šťastie v láske, má šťastie v inej oblasti. Aspoň tak sa hovorí. Viktorovi sa aktuálne darí v tej pracovnej. Príkladom je herecká príležitosť v jeho domovskom Divadle GUnaGU. Horján aktuálne kraľuje v predstavení s názvom Adrenalín. Ide o monodrámu, v ktorej sa na pódiu ocitá na jednu celú hodinu úplne sám. Je to predstavenie o láske, o čiernom humore, ktoré je pravidelne vypredané. „Som šťastný, že ľudia majú záujem o tento žáner, keďže som sám na javisku. Snažím sa užiť si to, aj keď je to veľmi ťažké, hrať o niečom najintímnejšom, čo sa ma naozaj veľmi osobne dotýka,“ vyznáva sa herec.